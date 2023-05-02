Yeni James Bond oyuncusu kim olacak sorusu etrafında dönen tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Karakterin en son sahnelendiği 2021 yapımı No Time to Die, Daniel Craig’in 2006 yapımı Casino Royale ile çıkış yaptıktan sonra rolü son kez oynadığı film oldu. O zamandan bu yana oyuncu seçimindeki gelişmeler gizli tutuldu ve Idris Elba’dan Henry Cavill’e ve Ryan Reynolds’tan Aaron Taylor-Johnson’a kadar pek çok isim potansiyel Bond olarak lanse edildi.

Ancak şimdi, ismi daha önce paylaştığımız listede de anılan bir oyuncudan, “şifreli bir paylaşım” geldi.

Richard Madden kısa süre önce Instagram’da, yeni dizisi Citadel’deki rol arkadaşı Stanley Tucci’nin yer aldığı bir video paylaştı. Her ikisi de martinisini yudumluyor ve Tucci ona martinisinin nasıl olduğunu sorduğunda Madden doğrudan kameraya bakıyor ve “lezzetli” diyor. Bu durum sosyal medyada Madden’ın bir sonraki James Bond filminde 007 rolünü üstlendiğini gizlice duyurduğuna dair söylentilerin dolaşmasına neden oldu.