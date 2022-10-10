Game of Thrones dizisinde efsanevi Cersei karakterine hayat veren Lena Headey ile Ozark dizisinden tanıdığımız başarılı oyuncu Marc Menchaca’nın gizli bir törenle evlendiği öğrenildi. 6 Ekim’de İtalya’nın güneyindeki Puglia bölgesinde dünya evine giren çiftin düğününe yalnızca yakın arkadaşları ve aileleri katıldı. 49 yaşında ki iki çocuk annesi Lena Headey ve Marc Menchaca’nın 2020 yılında aşk yaşamaya başladıkları biliniyor.

46 yaşındaki Amerikalı oyuncu Marc Menchaca ve Lena Headey’nin düğünlerine katılanlar arasında Game of Thrones dizisinden Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Conleth Hill’in de (Varys) ve müzisyen eşi Joe Jonas ile birlikte Sophie Turner (Sansa Stark) gibi yıldız isimler vardı.

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