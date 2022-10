2011 yılında yayınlanmaya başlayan Game of Thrones, 8 sezon boyunca izleyenleriyle güçlü bir bağ kurmayı başardı. George R. R. Martin’in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı’ndan uyarlanmış olan dizi, Kit Harington, Emilia Clarke ve Lena Headey’in yer aldığı oyuncu kadrosuyla da hala konuşulmaya devam ediyor. Game of Thrones’un 2019 yılında final yapmış olmasına rağmen hala konuşulan son bölümü üzerine USDish adlı bir televizyon kanalından gelen haber herkesi şaşırttı. USDish dizinin finalini yeniden yazmak isteyenlere 2 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

Şirket yalnızca Game of Thrones değil, The Witcher, House of Dragon ve The Rings of Power gibi dizileri de izleyecek şanslı kişileri aradığını duyurdu. Yarışmaya katılacak kişilerin görevi tamamlamak için 30 günü olacak. Bu süre boyunca yarışmacıların tüm sezonları izledikten sonra diziyi oylamaları ve sıralamaları bekleniyor. USDish projeyle ilgili, “Bu daha önce eşi benzeri görülmemiş bir iş. Hayallerinizin ötesine yolculuğa çıkmakla kalmayacak, tarihi yeniden yazma şansına erişeceksiniz” dedi.