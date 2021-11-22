Game of Thrones yıldızından sürdürülebilir hamle: Elmalar sadece yemek için değil

Paris merkezli marka Coperni, elma atıklarından yapılan çantasının sürdürülebilir versiyonları üzerine, İngiliz aktris ve yükselen stil yıldızı, Maisie Williams ile birlikte çalıştı.

Elmaların temsilinden ve ağaç yosunu gibi bir orman ekosisteminden gelen dokulardan ilham alan Maisie Williams x Coperni koleksiyonu, meyvenin atıklarından elde edilen liflerden yapılmış kimyasal içermeyen parçalar kullanarak vegan elma derisini tercih ediyor.

Görünüşe göre elmalar sadece yemek için değil

Coperni’nin hit imzası Swipe Bag‘den ilham alan yeni işbirliği, markanın tarihinde ilk kez alternatif bir deri malzemeyi tercih ederek klasik silüeti yeniden yorumluyor.

Yükselen yıldız Maisie Williams, daimi olarak bilinçli moda konusunda bir ustalığa sahip. Nisan ayında da markanın küresel sürdürülebilirlik elçisi olarak, H&M ve Animal Crossing ile ortaklık kurmuştu. Tasarımcı yönü üzerinden ilerlermek adına giriştiği proje hakkında ise, “Elma derisinden yapılan bu çantalar, umarım daha fazla insana sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunan malzemelerle alışveriş yapma konusunda ilham verir.” ifadelerini kullanıyor.