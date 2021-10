Game of Thrones Hayranlarına Müjde! Yeni Diziden İlk Fragman

Dünya çapında büyük ilgi toplayan ve takip edilen Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House of the Dragon dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Game of Thrones dizisinin finalinden sonra yeni dizilerin de geleceğinin sözü verilmişti, dizinin hayranları yeni dizileri merakla beklerken sevindiren haber geldi.

200 yıl öncesine gideceğiz

George R.R. Martin’in Buz ve Ateş Şarkısı (A Song of Ice and Fire) isimli kitap serisinden uyarlanan ve Game of Thrones dizisinin döneminden 300 yıl önceki olayları konu alacak olan House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanacak.

Birden fazla Game of Thrones spin-off’unun hazırlandığı bilinse de ekranlara gelecek ilk dizi House of the Dragon olacak. Yeni diziden ilk tanıtım paylaşıldı bile.

House of the Dragon oyuncuları

Daemon Targaryen rolünde Doctor Who dizisiyle tanınmış sevilen oyuncu Matt Smith’i, yeğeni Rhaenyra Targaryen rolünde Emma D’arcy’i göreceğiz. Bununla beraber Rhys Ifans Otto Hightower karakterine, Paddy Considine de Viserys Targaryen karakterine hayat verecek.

House of the Dragon ne zaman başlayacak?

HBO ve HBO Max’in içerik yöneticisi Casey Bloys’un Variety’e verdiği röportajdan öğrendiğimiz üzere House of the Dragon çekimleri yapılmakta olan tek spin-off, fakat 10 dizinin daha senaryo çalışmaları sürmekte. House of the Dragon dizisinin ise 2022 yılında yayınlanacağı bilgiler dahilinde.