Galatasaraylı Mauro Icardi‘den ayrıldığını açıklayan Wanda Nara, son olarak yıldız futbolcunun eski takım arkadaşı Dani Osvaldo’nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını söyledi.

Gelişmelerin ardından 29 yaşındaki futbolcu sessizliğini bozdu. Icardi, “Ben deli değilim. Wanda’nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum” dedi.

Yıldız futbolcu, “Artık geldiğimiz noktada Wanda’nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim” şeklinde konuştu. Icardi sözlerini “Ben çocuklarımızı düşünüyorum. Çünkü, olan onlara oluyor. Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar.” şeklinde devam ettirdi.

Galatasaraylı yıldız “Benden olmayan çocuklarımızı bile hep kendi çocuklarım gibi sevdim. Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza oturup bakacağız. Medyadaki bu sirk oyunu bitecek.” ifadelerini kullandı.

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