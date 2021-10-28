Galada Angelina Jolie Rüzgarı

Bay ve Bayan Smith, Malefiz, Lara Croft: Tomb Raider gibi filmlerle ünlenen ve oyunculuğu ile birçok ödüle layık gösterilen Angelina Jolie, yeni filmi Eternals‘ı farklı ülkelerde düzenlediği galalarla tanıtıyor.

Brad Pitt ile beraberliğinden üç üvey, üç tane de kendi doğuran, toplamda altı çocuğa sahip olan oyuncu, galalara çocuklarıyla birlikte katılıyor.

Galada giydikleriyle de oldukça konuşulan Julie, kızları Shiloh ve Zahara da anneleri kadar ilgi görüyor. Julie, Doby Tiyatrosun‘da gerçekleşen galada kızı Shiloh annesinin 2014 yılında Oscar Ödül Töreni‘nde giydiği elbiseyle katıldı.





Angelina Jolie ise galada Balmain marka elbisesi, Tiffany & Co. ve Beladora aksesuarları ile dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncu Roma Film Festivali‘nde ise Versace marka gümüş renkli bir elbise tercih etti. Julie, duruşuyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Filmin Londra‘daki galasında ise Jolie, Valentino imzalı kıyafetiyle görüntülendi.

Giydikleriyle çok konuşulan Jolie‘nin Eternals filmi de merakla bekleniyor. Film 5 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek.