Gal Gadot kötü kraliçe olacak

Wonder Woman olarak beğenilerin odağı olan başarılı oyuncu, şimdi de Disney’in Pamuk Prenses filminde yer alacak. Grimm Kardeşler tarafından kaleme alınmış Pamuk Prenses masalının uyarlaması olacak filmde Gal Gadot, Pamuk Prenses olması yönündeki genel beklentinin aksine kötü kraliçe karakterine hayat verecek.

Filmi Marc Webb yönetecek. Filmde yer alacak şarkılar için La La Land‘in Oscar ödüllü bestecileri Benj Pasek ve Justin Paul yeni şarkı çalışmalarına başladılar.

Önümüzdeki yıl çekimlere başlanması beklenen filmin vizyon tarihi henüz belli değil.