Futbolcu Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel nişanlandı

Geçtiğimiz aylarda sabahın erken saatlerinden sevgilisi Nihan Yönel’e evlilik teklifi eden Sercan Yıldırım, örf ve adetlere göre hareket ederek ailesiyle birlikte kız istemeye gitmişti. Nihan Yönel’in elinden yapılan acı kahveyi içen eski futbolcu Yıldırım, o günden çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Aradan geçen 2 ayın ardından geçtiğimiz gün Bursa’da bir otelde düzenlenen tören ile nişanlanan Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel çifti, mutlu haberi takipçilerine duyurdu. Nikah töreninde Yönel ile çekilen fotoğraflarını “İyi ki varsın sevgilim” notuyla Instagram hesabından paylaşan Yıldırım, takipçilerinden çok sayıda tebrik yorumu aldı. Törende giydiği mor elbisesiyle dikkat çeken Nihan Yönel, kendi hesabından paylaştığı nikah karelerine “ “İyi ki geldin, kalbim oldun…” notunu düştü.