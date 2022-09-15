Ozan Tufan ile Rojin Tufan, geçtiğimiz yıl nisan ayında dünyaevine girmişti. Ocak ayında oğullarını kucaklarına alan çiftten Rojin Tufan, dün 26 yaşına bastı.

“Benim en güzel yanım”

Başarılı futbolcu, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ailece çekilen fotoğraflarını yayınlayan Tufan, gönderisine, “Benim en güzel yanım. Bana aşkla baktığın için, dolu dolu sevdiğin için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum. Oğlumuzla birlikte daha nice yaşlarımız olsun. İyi ki doğdun aşkım…” notunu düştü.

“İyi ki sen”

Eşinin gönderisini kayıtsız kalmayan Rojin Tufan ise, “Seni, sizi, her şeyden çok seviyorum… İyi ki sen. Birlikte daha nice güzel senelere kalbim…” yorumunda bulundu. Çiftin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

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