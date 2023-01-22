Ünlü oyuncu Furkan Kızılay, kız arkadaşıyla beraber çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Yeni sezon ürünlere göz atan çiftten Kızılay, basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmek poz verdi.

Gazetecilerin “Bu yıl Survivor nasıl geçecek?” sorusu üzerine 32 yaşındaki ünlü isim, “Geçtiğimiz senelere göre daha heyecanlı ve fırtınalı geçeceğini düşünüyorum. Çok güçlü karakterler mevcut bakalım izleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Furkan Kızılay, annesinin rahatsızlığından bahsederken “Annem için uzun zamandır bir kan arayışımız vardı, şu an da onunla beraber kalıyorum. Çok şükür kan bulundu, durumu iyiye gidiyor” dedi.

Daha sonra vale noktasında bekleyen aracına binen oyuncu, alışveriş merkezinden ayrılarak evinin yolunu tuttu.