TRT 1’de ekranlara gelen Kara Tahta dizisinde Miray Daner ile başrolü paylaşan Furkan Andıç , bir dergiye verdiği röportajda partneri hakkında flaş bir itirafta bulundu.

Furkan Andıç, “Miray Daner’le çalışmak nasıl bir tecrübe?” sorusuna, “Miray gerçekten çok değerli, çok çalışkan ve hepsinden öte müthiş yetenekli biri. Çok genç yaştan beri oldukça önemli projelerde yer almış, çok kez ne denli başarılı olduğunu seyircilere göstermiş bir oyuncu. Onunla çalışmak gerçekten çok keyifli, umarım uzun soluklu bir partnerliğimiz olur” cevabını verdi.

Andıç, “Aşık olduğunuz da size en çok hangi duygular hakim oluyor?” şeklindeki bir soruya ise, “Rasyonelliğimi kaybederim. Fazlasıyla umursuyor, kendimi arka plana atıyorum” cevabını verdi.