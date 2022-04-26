Furkan Andıç’ın başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölüm çekimleri esnasında sahneye hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtıldı. Sette hazır bulunan ilk yardım ekiplerinin ilk müdahalesi ardından hemen hastaneye götürülen ünlü oyuncunun tedavisine başlandı.

Doktorların, Furkan Andıç’ın 10 gün istirahat etmesini istemesi üzerine ise yapımcı Süreyya Yaşar Önal; dizinin çekimlerine on gün süre ile ara verildiğini, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kadrosunda; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.