Rol aldığı dizi, film ve tiyatro oyunlarındaki başarısıyla konuşulan Funda Eryiğit ile son dönemde Netflix’e yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiren yönetmen Berkun Oya, iki senedir mutlu bir birliktelik içerisindeydi. Düğün hazırlıkları yaptıkları sırada aldıkları anne ve baba olacakları haberiyle birlikte mutluluklarını taçlandıran çiftin düğünü ve bebeklerinin cinsiyeti merak konusuydu.

Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, büyüyen aileleriyle birlikte daha büyük bir eve taşınmayı planlayan çiftin yeni evleri henüz tadilat aşamasındaymış. Tadilat bittiğinde ise çift, yeni evlerine taşındıktan sonra aileleri ve dostları arasında yapacakları küçük bir törenle dünyaevine girmeyi planlıyorlarmış.

Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise erkekmiş.

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