Yaz sezonu boyunca konser veren Funda Arar, single çıkarmanın bu dönemde daha doğru olduğunu ve her parçaya klip çekilebildiğini söyleyerek “Klasiğin her zaman yeri vardır ama adı üstünde popüler müzik yapıyorsunuz. Tabii ki yenilikler gerekli” şeklinde konuştu.

Haftalar önce “Sahne kıyafetim ön planda olmalı” açıklamasının kendisinin yapmadığını belirten Arar, “Sahnede her zaman kıyafet önemli. Çünkü herkes ‘Ne giyecek acaba?’ diye gelmiyor mu, geliyor? Bu da bizim işimizin bir parçası. Elbette ben müzisyen olarak ve şarkı söyleyen biri olarak sahnede numaralandırırsak; birinci en önemlisi sahne performansı ama diğer görsel kısmı işin çok önemsiz diyemeyiz” dedi.

47 yaşındaki başarılı sanatçı, basın mensuplarının ‘starlık’ın hayatını ne kadar etkilediği sorusuna “Sahnede starsınız evet, sahneden indikten sonra ‘Starım’ diyerek, ben buralarda sahne kıyafetiyle gezemem. Normal hayatını herkes gibi yaşaman gerekiyor. Öyle bir yaşam yok, yoksa kafayı sıyırısınız. Dünyada da artık eski Madonna, Michael Jackson yok. Öyle bir kavram olmuyor. Neden bilmiyorum, sektörel bir problem galiba” diyerek yanıt verdi.