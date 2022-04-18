‘Doktorlar’ dizisinde canlandırdığı ‘Hande’ karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer , 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Evren ile mutlu birlikteliğini sürdüren Zenginer, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor. Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan ikili, geri sayıma başladı. Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, önceki gün eşiyle kamera karşısına geçti. Yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine, “Anne ve baba olmak!” notunu düştü. Daha önce çocuğuna ‘Milan’ adını vereceğini açıklayan Zenginer’in paylaşımı 12 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.