Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, grafik tasarımcısı Küntay Tarık Evren ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Milan isminde bir çocukları olan çift, ilk defa anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Şimdilerde vakitlerinin çoğunu ailesiyle birlikte geçiren Zenginer, son olarak eşi Evren, oğlu Milan ve köpekleriyle birlikte kamera karşısına geçti. Mutlu aile pozlarını peş peşe yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına yazdığı “Bugün evliliğimizin 3’üncü yıldönümü ve büyüyen çekirdek ailemiz” notuyla evlilik yıl dönümlerini kutladı.