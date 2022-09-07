Oyunculuğa uzun süredir ara veren Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile hayatını birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz mayıs ayında Milan adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı. İlk kez anne olmanın mutluğunu yaşayan Fulya Zenginer, Milan’ın yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Zenginer, oğlunun bu fotoğrafının altına “Milantesi… Haftanın ‘Milan’ günü. Gerçi benim için her gün Milan günü…” notunu düştü.