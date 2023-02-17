Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler ardından oyuncu Fulya Zenginer, deprem bölgesindeki vatandaşlar için sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Instagram hesabından yaptığı çağrıyla gönülleri fetheden Fulya Zenginer, ‘Şimdi bu güzel insanların güzel ürünlerinden sipariş veriyoruz. Hem üreten güzel insanımızın yanında oluyoruz, hem de deprem yaralarını sarmalarına bir nebze yardımcı oluyoruz.” notuyla deprem bölgelerine yardım gönderen yerlerden alışveriş yapılmasını önerdi.

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