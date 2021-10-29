Fulya Zenginer bebek müjdesi verdi

Fulya Zenginer 2019 yılında evlendiği Kuntay Tarık Evren ile çocuklarının olacağı müjdesini instagram hesabından verdi

Çok mutluyum, çok heyacanlıyım

Zenginer, bebek müjdesini paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü, “Ailenin yeni üyesi yükleniyor…Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum…Çok mutluyum, çok heyacanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel…”