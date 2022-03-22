Bir dönem bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süre meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras, şimdi de koronavirüse yakalandı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan şarkıcı Fulden Uras, koronavirüse yakalandı. Kötü haberi Instagram’dan duyuran Uras, aile üyelerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek kendileriyle yakın zamanda temasta bulunan kişileri uyardı.

“Kazasız belasız atlatırız umarım”

Ünlü şarkıcı, “Evde 4 kişi pozitifiz. Bizle yakın zamanda temas kuran herkes lütfen en kısa zamanda test yaptırsın. Allah’tan oraya buraya çok gitmedik. Umarım bu süreci kazasız, belasız atlatırız” ifadelerini kullandı.

Kötü haberi böyle duyurmuştu

Öte yandan daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan 53 yaşındaki Fulden Uras, geçtiğimiz ay hastalığının yeniden nüksettiğini açıklamıştı. Fulden Uras, “Bitmeyen çilem… 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat… Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme; seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar” ifadelerini kullanmıştı.