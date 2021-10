Friends Dizisi Tekrar Yayında

1994 yılında ilk bölümü yayınlanan ve 10 sezon süren Friends dizisinin popüleritesi günümüze kadar devam etmekte. Dizi New York’ta yaşayan altı yakın arkadaşın serüvenlerini anlatıyor. Final bölümünü 52,5 milyon izlenmesiyle dizi Amerika tarihinin en çok izlenen dizisi olmuştur.

Geçtiğimiz günlerde prostat kanserine yenik düşerek vefat eden James Michael Tyler yani Friends dizisinin Gunther‘ı sevenlerini yasa boğmuştu. TBS Network adlı yurtdışı televizyon kanalı ise James Michael Tyler adına Salı ve Cuma günleri saat 11:00 de Gunther karakterinin olduğu bölümleri yayınlayacağını duyurdu.

Gunther Karakterinin Bulunduğu Friends Bölümleri

The One With The Sonogram

The One Where Eddie Won’t Go

The One With The Race Car Bed

The One With The Giant Poking Device

The One Where Monica and Richard Are Just Friends

The One With The Hypnosis Tape

The One With The Tiny T-shirt

The One With Joey’s New Girlfriend

The One With The Dirty Girl

The One With Chandler In A Box

The One With The Fake Party

The One With All The Wedding Dresses

The One With The Worst Man Ever

The One With All The Kissing

The One With The Ball

The One With Joey’s Porche

The One With Ross’ Teeth

The One With Joke

The One With Halloween Party

The One Where Joey Tells Rachel

The One Where Emma Cries

The Last One