Friends Dizisi Tekrar Yayında
1994 yılında ilk bölümü yayınlanan ve 10 sezon süren Friends dizisinin popüleritesi günümüze kadar devam etmekte. Dizi New York’ta yaşayan altı yakın arkadaşın serüvenlerini anlatıyor. Final bölümünü 52,5 milyon izlenmesiyle dizi Amerika tarihinin en çok izlenen dizisi olmuştur.
Geçtiğimiz günlerde prostat kanserine yenik düşerek vefat eden James Michael Tyler yani Friends dizisinin Gunther‘ı sevenlerini yasa boğmuştu. TBS Network adlı yurtdışı televizyon kanalı ise James Michael Tyler adına Salı ve Cuma günleri saat 11:00 de Gunther karakterinin olduğu bölümleri yayınlayacağını duyurdu.
Gunther Karakterinin Bulunduğu Friends Bölümleri
The One With The Sonogram
The One Where Eddie Won’t Go
The One With The Race Car Bed
The One With The Giant Poking Device
The One Where Monica and Richard Are Just Friends
The One With The Hypnosis Tape
The One With The Tiny T-shirt
The One With Joey’s New Girlfriend
The One With The Dirty Girl
The One With Chandler In A Box
The One With The Fake Party
The One With All The Wedding Dresses
The One With The Worst Man Ever
The One With All The Kissing
The One With The Ball
The One With Joey’s Porche
The One With Ross’ Teeth
The One With Joke
The One With Halloween Party
The One Where Joey Tells Rachel
The One Where Emma Cries
The Last One