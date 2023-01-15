Fransız eczanelerinin en çok satan saç serisi olan Forcapil, en az üç ay kullanımda saç dökülmesini durdurmakla kalmıyor, gözle görülür şekilde güçlü ve kalın kalın saç telleri getiriyor.

Saçımız temelde keratinden oluşur. Amino asitler, sistin, B, D vitaminleri ve çinko gibi elementlerle sentezlenip gürleşir. Forcapil, tüm bu yıldız aktif bileşenlere ek olarak, saç büyümesini ve yoğunluğunu destekleyen biyotin ve atkuyruğu içerir.

Çektiğinizde elinizde 3 saç telinden fazla kalıyorsa!

Yaşla birlikte saçınızın inceldiğini gözlemliyorsunuzdur. Hatta mevsimsel olarak saç dökülme sıklığınız artmıştır. Aynaya baktığınızda saç deriniz daha çok görünüyorsa bu hem dökülmeye hem de saç tellerinizin incelmesine bağlıdır. Saç büyümesinin telojen fazı nedeniyle, normal durumlarda genellikle günde yaklaşık 70 saç teli kaybederiz. Daha fazla kaybedip kaybetmediğimizi anlamak için (saymak imkansız olduğu için) saçınızı çekin. Eğer elinizde 3 telden fazlası kalıyorsa normalden daha yüksek bir dökülme yaşadığınız anlamına gelir.

Fitoterapi konusunda Avrupa’nın en büyük markası olan Arkopharma’nın saç serisi Forcapil’in sırrı; şifalı bir bitki olan atkuyruğu içermesinde yatıyor. Ayrıca hormonal aktiviteyi düzenlemeye yardımcı olan B6 vitamini, saç folikülünü besleyen Biotin (vit. B8) ve antiseboreik etki gösteren çinko içeriyor. Son olarak, keratini uyaran doğal amino asitlere (metiyonin ve sistine) sahip.

80 yaşında bile saçı rapunzel gibi olan Fransız kadınları!

Değişen mevsimler, tekrarlanan saç açma, boya, fön gibi işlemler, stres, yorgunluk ve hormonal faktörler saç sağlığını etkiler. Kalın, gür, parlayan saçlar ya da diğer deyişle formda olan saçlar sürekli doğru elementlerle beslenen saçlardır. 40 yıla yakın bir süredir saç gücü ve sağlığı konusunda uzman olan Forcapil, herkesin saç ihtiyacını karşılamak için özenle seçilmiş aktif bileşenleri bir araya getirir.

Forcapil Fortifiant, Star formül; saç tellerini güçlendirerek zayıflamış saçlara güç, canlılık ve parlaklık kazandırır. Saçı beslemek tırnakları da beslemek anlamına geldiğinden tırnaklar da gençliğini ve sağlığını korumuş olur.

Forcapil Keratin Anti-Hair Loss; saç dökülmesini sınırlar, aynı zamanda saç maşası, saç kurutma makinesi, boya uygulamalarının tekrarlamasıyla yıpranmış saçları onarır, güç, direnç ve koruma sağlar.

Forcapil® Keratin + Şampuan ise tüm formüllerimizin etkisini artırarak, besleyici, canlandırıcı ve zengin aktif bileşenleri ile saçları güçlendirir. Forcapıl Spray, yüzde 88 doğal içeriğiyle saç kaybının önlenmesini sağlar. Saçlar daha güçlü ve sağlıklı olur ve daha hızlı uzar.

Geçtiğimiz günlerde seriye eklenen ve hızlı yaşam tarzını taşınması kolay, kullanması keyifli sakızlara da dönüştüren Forcapil Growth‘u sadece gün içinde çiğneyerek saç güçlendirme ve büyüme hızlandırma için ideal dozda vitamin, mineral ve at kuyruğu alabiliyorsunuz.