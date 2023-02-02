Gold Film imzalı Dokuz Oğuz dizisi geçtiğimiz cumartesi günü ilk bölümünü izleyicilere sundu. Kubilay Aka ve Yasemin Kay Allen‘ın başrollerini paylaştığı Dokuz Oğuz’da şaşırtan bir hata daha yaşandı.

İlk olarak, Dokuz Oğuz dizisi karakterlerinin yer aldığı afişteki meteor detayları dikkat çekmiş ve ikinci dünya savaşında yer alan uçakların afiş tasarımında kullanılması eleştirilmişti.

Dikkat çeken hata gündem oldu

Gelen eleştiriler ardından son olarak dizide görülen bir hata sosyal medyada gündeme geldi. Dizinin bir sahnesinde yer alan belgede, “Müdahale Timi” yerine “Müdahele Timi” yazıldığı dikkat çekti. Bu hata fark edildiği anda daha çok eleştiri konusu oldu.