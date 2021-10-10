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Seyrantepe Mah. Yayıncılar Sok. No: 10 Kat:3  İstanbul

(0212) 324 81 10

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Valtteri Bottas
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Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini Valtteri Bottas kazandı

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