Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini Valtteri Bottas kazandı

Intercity İstanbul Park’ta yapılan Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16. yarışını Mercedes takımının Fin’li pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası 16. yarışını Türkiye Grand Prix’sinde gerçekleşti. Intercity İstanbul Park’ta yapılan yarışı Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Favori Hamilton beşinci oldu

Yarışı ikinci olarak Red Bull takımından Verstappen tamamlarken, takım arkadaşı olan Perez üçüncü oldu. Ferrari’den Leclerc ise dördüncü oldu.

Formula 1’in favori isimlerinden Hamilton 11. başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı.