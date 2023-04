Yüksek performanslı makyaj ürünlerini mutlu fiyatlarla makyaj severlerle buluşturarak modlarını yükselten Flormar’ın büyük beğeni toplayan ikonik likit mat ruju Kiss Me More, yeni formülü ve seriye eklenen yeni 5 rengiyle makyaj severlerin favorisi olmaya devam ediyor. Murumuru yağı özü içeren yeni formülü sayesinde dudakları nemlendiren, transfere dayanıklı ve uzun süre kalıcı performansıyla dağılmadan, bulaşmadan dudaklarındaki etkisini koruyan Flormar Kiss Me More nemlendirme ve kalıcılık etkisi arttırılan yeni formülünü ambalajlarına da yansıtıyor.

Hafif yapısı, renk etkisini güçlendiren yoğun pigmentasyonu, dağılmayı ve bulaşmayı engelleyen transfer-proof özelliğiyle kusursuz bir likit mat ruj olarak öne çıkan Flormar Kiss Me More yenilenen formülündeki murumuru yağı özü sayesinde uzun süre kalıcılığını korurken dudakları nemlendirme özelliği ile ön plana çıkıyor.

Yağ asitleri açısından zengin olan Murumuru Yağı, dudağa derinlemesine nüfuz ederek nemlendiriyor. Omega 3, Omega 9, A, E ve C vitaminleri bakımından da zengin olan Murumuru Yağı tahriş olmuş dudakları yatıştırıyor ve besliyor. Yenilenen Kiss Me More ekstra nem özelliği ile birlikte daha kalıcı ve konforlu bir likit mat ruj deneyimi sunmaya devam ediyor.

5 Yeni Renk

Üçgen şeklindeki özel aplikatörü ile kolay ve etkili bir uygulama sağlayan Flormar Kiss Me More’un yeni formülünün yanı sıra yepyeni renkleriyle de “Öpücükleri Yeniliyor”… Sezonun en trend tonlarından oluşan ve Babe, Creamy, Bachelorette, Crazy Pink, Perfect Match isimli 5 yeni rengiyle Flormar Kiss Me More serisinin toplamda 21 renk seçeneği keşfetmen için seni bekliyor!

Yenilenen formülü ile ekstra kalıcılık ve ekstra nem sağlayan Flormar Kiss Me More likit mat ruj serisine tüm Flormar mağazaları, yetkili satış noktaları ve flormar.com.tr’den ulaşabilirsiniz.