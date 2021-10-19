Flormar’dan Yepyeni Bir Mascara

Milano’da kurulan ancak 1970 yılında Avrupa ile Asya’yı birleştiren İstanbul’a taşınan Flormar, “Sadece kahramanların mı süper gücü olur? Flormar Hero Mascara’n varsa senin de süper gücün olur!” sloganıyla yeni bir ürün tanıttı.

Flormar’ın makyaj severlere sunduğu Flormar Hero Volume & Curl Mascara, kirpikleri kavrayan, kökten uca saran süpersoft fiber fırçası sayesinde; kısa, uzun, seyrek, gür tüm kirpiklerde süper hacim ve kıvrım etkisi yaratıyor.

Süpersoft fiber fırça

Her bir kirpiğe ulaşan, homojen dağılım sağlayan ve Flormar’a özel geliştirilen kum saati formundaki süpersoft fiber fırçası ve farklı boyutlardaki partikül yapısı ve ağırlık hissi oluşturmayan formülüyle Hero Volume & Curl Mascara, kirpiklere uzun ömürlü bir dolgunluk, hacim ve kıvrıklık kazandırarak kullanıcıların aradığı etkiyi yaratıyor.

Paraben, silikon ve parfüm içermeyen Flormar Hero Volume & Curl Mascara, içeriğinde bulunan E vitamini ile kirpikleri güçlendirmeye yardımcı olurken aynı zamanda uygulama kolaylığı da sağlıyor.