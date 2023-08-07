Yüksek performanslı makyaj ürünlerini mutlu fiyatlarla makyaj severlerle buluşturarak modlarını yükselten Flormar, bu yaz yelpaze gibi tek tek ayrılmış kirpikler ve etkili bakışlar için yeni OPEN UP Mascara ile seni gözlerini mutluluğa açmaya davet ediyor. Kirpiklerleri tek tek ayıran “High Definition” ve “Waterproof” seçenekleri bulunan Flormar OPEN UP Mascara, bu yaz günlük hayatında, havuzda ve denizde gün boyu seninle!

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Yeni Flormar “OPEN UP High Definition Mascara”

Kirpikleri yelpaze gibi tek tek ayırarak belirginleştiren “OPEN UP High Definition Mascara” 24 saat akma, dağılma yapmayan formülü ile simsiyah kirpiklere sahip olmanı sağlayarak günlük makyajının vazgeçilmezi olacak.

Suya Dayanıklı “OPEN UP Waterproof Mascara”

Gözlerdeki yelpaze etkisini, neme, tere ve bulaşmaya dayanıklı formülle birleştiren “OPEN UP Waterproof Mascara” yaz boyu denizde ve havuzda belirgin kirpiklerin keyfini çıkarmanı sağlayacak.