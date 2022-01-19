Sürekli eğlence programlarıyla gündeme gelen ve özellikle sosyal medyada “halayların kanalı” olarak bilinen Flash TV bu kez yasta! Bir süre aradan sonra geçtiğimiz aylarda yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV‘nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ, COVID tedavisi gördüğü İstanbul’daki bir özel hastanede hayatını kaybetti.

Geçen hafta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 69 yaşındaki Ömer Ziya Göktuğ için yarın Bursa Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlenecek. Bir haftadır tedavi gören ve herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Bursalı iş adamı Göktuğ, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ömer Ziya Göktuğ kimdir?

1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Göktuğ, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında ticaretle uğraşmaya başladı. 1979’da Bursa’da Bursanteks firmasını kurarak tekstil sektörüne girdi.

1982 yılında Bursa merkezli Göktuğ Brode, 1989 yılında da Göktuğ Tekstil A.Ş. firmalarını kurarak tekstil yatırımlarını sürdürdü. 1990 yılında Göktuğ İnşaat şirketini kurarak arazi derleme, proje geliştirme faaliyetlerinde bulundu. Bursa’nın ilk gökdelenlerinden biri olan Tower Plaza’yı inşa etti.

1992 yılında Göktuğ Medya ve Haber Ajansı bünyesinde Türkiye’nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV’yi kurdu. Bursa merkezli olarak yayına başlayan Flash TV, daha sonra İstanbul’a taşındı.