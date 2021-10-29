Fitness ve moda birleşti: HermèsFit

Hermès; aksesuarlarını daha aktif bir şekilde deneyimlenmelerine olanak tanıyan bir dokunuşla, görkemli bir deneyime imza atıyor.

Müşteriler, markanın imzası niteliğindeki turuncu ile dekore edilen bir spor salonunda ter atabilecekler.

Dokunuşlar arasında; ağırlıklar duvarı, özel Hermès halterleri, jimnastik alanı, boks ringi, fotoğraf kabini, meyve suyu barı ve ikiye katlanan bir tırmanma duvarı mevcut.

Mağazada markanın aksesuarlarına göz atılabilir; eşarp, kemer, şapka… Bunların yanı sıra; yoga, germe ve dengeleme gibi fitness kurslarına katılabilme imkanı sunan marka, modayı fitnessla birleştiriyor.

Tarzınıza egzersiz yaptırın! Yaratıcı yetenek ve HermèsFit… İpek; açılır ve renklerini gösterir, ayakkabılar hafifliği bir sonraki seviyeye taşır, kemerler çevikliklerini test eder ve moda takılar parlaklık çıtasını yükseltir. Zarafet ve çeviklikle günlük bir atlet olmaya davet.