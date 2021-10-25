Firewall Nedir?

Firewall, güvenlik duvarı demektir. Firewall yani güvenlik duvarı, bilgisayarlarda kullanılmak üzere üretilen güvenlik sistemleridir. Firewall bilgisayarlar üzerinde bulunan yazılımların, donanımlarla birleştirilmesiyle, uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere üretilmiştir.

Firewall bilgisayarların, tabletin ya da telefonun, verilerini, zararlı yazılımlardan korumak üzere kalkan görevi görmektedir. İnternet kullanıcıları, veriler arasında, siber alanda ve router’lar arasında gezindikleri sırada firewall, verileri kontrol eder. Güvenlik açığı olan yerlerde kalkan görevi görür ve tespit ettiği güvenli olmayan verilere karşı uyarıda bulunur.

Firewall Nasıl Çalışır?

Firewall çalışma yöntemi, güvenlik duvarı oluşturulan ağı, güvenli olmayan internet ağında dolaşırken, zarar gelebilecek trafiğe karşı ve siber saldırılara karşı koruma amaçlı oluşturulmuştur. Koruma sağlandığı sırada verilen komuta göre trafiği denetler ve ağ üzerinden gelecek zararlı trafiği bloke ederek gelmesini engeller.

Firewall çalışma yöntemi, güvenlik duvarı cihazları, ağ trafiği üzerinde oluşması muhtemel zararlı trafiği engelleyerek kullanıcının trafiğine gelmesini engeller. Böylece yalnızca ağ kullanıcısının, onay verdiği trafiğe geçiş izni verecek şekilde, katman oluşturur. Ev interneti, şirket interneti ya da kurum interneti gibi ağlara kurularak, ağ trafiğini denetleme yapılır. Firewall, güvenlik duvarı onayından geçen ağ trafiğinin, kullanıcı ağında gezinmesine izin verir.

Firewall Çeşitleri Nelerdir?

Firewall çeşitleri arasında beş çeşit güvenlik ağı bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, birinci nesil firewall, ikinci nesil firewall, üçüncü nesil firewall, sonraki nesil firewall, UTM güvenlik duvarıdır.

Birinci Nesil Firewall:

Birinci nesil firewall, 1988 tarihinde ilk defa ortaya çıkmıştır. Firewall teknolojisi adı altında yazılmış ilk güvenlik duvarının geliştirmesiyle, hızlı şekilde dağıtımı gerçekleşmiştir. Güvenlik duvarının en basit haliyle üretime geçilmiştir. Daha sonra gelişecek olan firewall, güvenlik duvarının ilk örneği olarak bilinir.

İkinci Nesil Firewall:

İkinci nesil firewall, 1980 ve 1990 tarihleri arasında birinci nesil firewallın yetersiz olması ile geliştirilmeye başlanmıştır. Birinci nesil firewalla göre ağı denetlemek üzerine kurulmuş bir ağdır.

Üçüncü Nesil Firewall:

Üçüncü nesil firewall uygulama seviyesinde filtreleme denetlemesi yapılmıştır. Uygulama seviyesinde yapılan denetlemeye, proxy firewallar olarak bilinmektedir. Uygulama seviyesinde, yapılan firewallar sayesinde denetleme bir üst seviyelere çıkarılmıştır.

Sonraki Nesil Güvenlik Duvarı:

Sonraki nesil güvenlik duvarı, 1992 tarihinde dördüncü nesil güvenlik duvarı olarak geliştirilmiştir. Böylece renkli ara yüze sahip ilk görselleri kullanılmaya başlanmıştır.

UTM Güvenlik Duvarı:

Utm güvenlik duvarı, daha çok kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Kurumların başında kobiler yer alır. Kurumlarda çalışan kişiler, whatsapp, network ve Facebook kullanmaktadır. Sosyal ağların üzerinden gelen zararlı yazılımları engellemek üzere, firewall kullanılarak engellenmektedir.

Firewallların Görevleri Nelerdir?

Firewallların görevleri arasında, ağın sağlıklı şekilde kontrolünü sağlamak ve ağ üzerinde oluşabilecek tehlikeleri bloke etmektir. Buna göre firewall görevleri arasında;

İzinsiz uzaktan erişime karşı ağ kullanıcısını korumaktadır. Firewall güvenlik duvarı ile ağ trafiği her zaman güven içerisinde olur.

Zararlı içerik barındıran mesajları engeller. Ağ kullanıcısını zararlı ve istenmeyen mesajların gelmesini engelleyerek bilgisayar içerisinde bulunan verilerin güvenliğini sağlamaktadır. İnternet ağı üzerinde birçok zararlı yazılımlar bulunmaktadır. Bu yazılımlar zayıf olan ağların arasından sızarak bilgisayardaki, verilerin çalınmasına sebep olmaktadır. Firewalllar, masum gibi görünen zararlı yazılımları engelleyerek, bilgisayar içerisinde bulunan verilerin korunması sağlar.

Firewall Üzerinden Online Oyunları Tercih Edin;

Firewall üzerinden online oyunları tercih edin, böylece oyunlardan bulaşacak bütün zararlı yazılımları en başından engeller. Zararlı yazılım özellikle gençleri daha çok hedef almaktadır. Firewall üzerinde bulunan oyun modu sayesinde, oyun oynarken bulaşabilecek tehlikelere karşı korur. Böylece gençlerin oyunları engellenmeden güven içerisinde oyun oyun oynama fırsatı elde eder.