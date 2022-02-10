Oyuncu Fırat tanış 8 yıllık eşi Kübra Tanış’tan tek celsede boşandı. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi ve Fırat Tanış’ın eşi Kübra Tanış’a nafaka ödemesine hükmetti.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, oyuncu Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış’ın 8 yıllık evliliği, tek celsede bitti. Tanış, 8 yıllık eşi, çocuğunun annesi Kübra Tanış’a boşanma davası açtı. Eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan ünlü oyuncu, boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti. Gizlilik kararının olduğu duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi. Tanış’ın boşandığı eşine aylık nafaka ödemesine hükmettiği öğrenildi.