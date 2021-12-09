Ev kozmetiği ve kurumsal kokulandırma alanında yaptığı çalışmaların ardından Holistik Güzellik ürünleriyle de farkını ortaya koyan Fiolas, ilk mağazası olan Galataport İstanbul’da gerçekleştirdiği yılbaşı davetinde iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimlerini bir araya getirdi.

Fiolas’ın kurucusu Fulya Gündoğdu’nun kokulara olan tutkusuyla başlayan marka serüveni bugün dünyanın dört bir yanında önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Her zaman doğal ve sürdürülebilir ürünlerin önemini vurgulayarak doğaya saygısını gösteren Fiolas, Ev Kozmetiği ve Holistik Güzellik ürünlerinin yanında Kurumsal Kokulandırma çalışmalarıyla da sektörün öncüsü olmaya devam ediyor.

Fiolas’ın kurucusu Fulya Gündoğdu ev sahipliğinde gerçekleşen davet ve mağaza dekorasyonu tüm katılımcılardan tam not aldı. Yeni yıl heyecanıyla birlikte Galataport’ taki yeni mağazasının sevincini misafirleriyle paylaşan Fulya Gündoğdu davet boyunca misafirleriyle özenle ilgilenerek markasını ve Yılbaşı için özel olarak tasarladığı ürünlerini tanıttı.

Dj performansı eşliğinde şık sunumlu ikramlar eşliğinde gerçekleşen davette misafirler keyifli geçirdikleri vakitle birlikte sevdikleri için yılbaşı hediyesi alışverişi de yaptılar.