En son Çukur‘da izlediğimiz 58 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, geçtiğimiz günlerde ünlü fotoğrafçı ve yönetmen Selim Akar’a 58 yaş pozları vermiş ve çok konuşulmuştu.

Taçbaş, yine Selim Akar’ın fotoğrafını çektiği, Burcu Sedef imzalı elbisesiyle ‘2023 merhaba’ pozları verdi. Son çekimleriyle gündeme oturan Filiz Taçbaş’ın genç ve dinamik hali görenlerin beğenisini kazanıyor. Photoshop’u az kullandığını, doğal olmayı sevdiğini söyleyen oyuncu ayrıca “bu fotoğraflar sonrası cast olarak yapımcıların aklı karışabilir” diyerek espri yaptı.

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