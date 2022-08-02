Filiz Akın, Netflix’de yayınlanan “Zeytin Ağacı” dizisinde “Ada” karakterine hayat veren Tuba Büyüküstüne övgü dolu sözler söyledi. Akın, Büyüküstün’ün oyunculuğunu çok beğendiğini “Ada rolüyle dizinin başarısına katkınız çok büyük” sözleriyle ifade etti.

Övgülere boğdu

Usta oyuncu, Tuba Büyüküstün‘ü dizideki oyunculuk performansından dolayı tebrik etti. Akın, “Zeytin Ağacı dizisinin bir kaç bölümünü izledim. Ada rolüyle dizinin başarısına katkınız çok büyük. Tebrikler Tubacım” ifadelerini kullandı.

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