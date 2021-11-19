Fiddy metodu ile siyah noktalarınızla vedalaşın!

Fiddy Snails isimli bir blogger olan Kore kökenli Jude Chao, siyah noktalarınızla vedalaşmanızı sağlayan bir metot ile karşımızda. Barındırdığı 3 farklı aşama ile ciltte biriken fazla sebumu ve gözenek görünümünü ortadan kaldırmaya yarayan bu metot, haftada bir, düzenli uygulandığı süreçte etki ediyor.

Metodun adımlarına geçmeden önce şiddetle belirtmeliyiz ki, çok kuru ve hassas bir cildiniz varsa bu metodu önermiyoruz.

Bu metodun felsefesi çivi çiviyi söker mantığıyla ilerlemiş. Yani yağ, sebum problemleri, siyah nokta ve sebaceous filamentleri BHA içerikli bir ürün ile çözülüyor, kil ile arındırılıp yine yağ bazlı bir temizleyiciyle rutin bitiriliyor.

1.Adım

BHA içerikli (oranının %2 Salisilik asit olması gerekiyor) bir serumu temiz yüzünüze, odaklandığınız bölgeye uygulayın ve 20-25 dakika kadar bekletin.

2.Adım

Serumu uyguladığınız bölgeyi yıkamadan üzerine kil maskesi uygulayın. Maskenizin ambalajının üzerinde önerilen süre kadar cildinizde bekletiniz. Burada bir uyarımız var; eğer cildiniz asit içeren serumlara alışık değilse öncelikli olarak burnunuzda denemenizi tavsiye ediyoruz.

3.Adım

Maskenizin ambalajı üzerinde önerilen süre kadar bekleyip yıkayınız. Kuruladığınız cildinize ince bir tabaka halinde temizleme yağını sürüp 15-20 dakika bekletin. Ardından 2-3 dakika uyguladığınız bölgeyi ovalayarak (gözeneklerinizdeki pürüzleri hissedin ve parmak uçlarınızı nazikçe etrafında gezdirin) yağı yüzünüze yedirin.

4.Adım

Yağı cildiniz iyice emdikten sonra, jel temizleyicinizle cildinizi yıkayın. Fiddy metodu bu noktada bitiyor. Fakat unutmamanız gereken ekstra bir adım daha var!

5.Adım

Cildinizi temizledikten sonra mutlaka nemlendirici sürmeyi unutmayın. Kullandığımız ürünler asit içerikli oldukları için cildinizin neme ekstra ihtiyacı olacaktır. Ayrıca eğer cildiniz güneş görecekse sakın güneş kreminizi sürmeyi de unutmayın.

Sonuçlar ise şaşırtıcı!