Fiber internet türleri nelerdir? Kullanım açısından dört çeşittir. Dört çeşit internet türleri arasında FTTC, FTTB,FTTN ve FTTH bulunmaktadır. Fiber internetin kullanma şekli, bakır kablo kullanılmadan, cam kablo ile ya da plastik kablolarla sağlanmaktadır. Bu çeşit kablolar bakır kablodan çok daha hızlıdır ve bakır kablolardan bağımsızdır.

Fiber İnternet Nedir?

Fiber internet, bakır kablo kullanılmadan cam ya da plastik kablo kullanılarak internetin dağıtılmasını sağlamaktadır. Günümüzde internet dağılımı birçok eve ve iş yerlerine, bakır kablolar aracılığıyla yapılmaktadır. Bakır kablolardaki dirençler bir takım faktörleri olumsuz etkilediği için, internet hızını düşürmektedir. İnternet hızının düşmesi, ping değerinin yükselmesine neden olur. Böylece internette kopmalar yaşanmaya başlar. İnternet ping değerinin yükselmesi, internet hızında düşmelere ve bağlantı kopukluğu yaşanmaktadır. Bu da bakır kabloların internet hızını ne kadar düşürdüğünü gösterir.

Fiber internet dağılımı için bakır kabloların yerine, cam ya da plastik kablolar kullanılmaktadır. Plastik ya da cam kabloların kullanımı, internet hızının artmasını sağlamaktadır. İnternet dağılımında bu duruma fiber internet denilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde, fiber internet hızı erişimi, 9000 MBPS kadar desteklemektedir. Ülkemizde ise henüz 1000 MBPS hız seviyelerinde seyretmektedir.

Fiber İnternet Türleri Nelerdir?

Fiber internet türleri arasında, FTTB, FTTH, FTTC ve FTTN bulunmaktadır. Fiber internet kullanımını destekleyen dört çeşit kabloların dışında birde N VE C kablo sistemleri bakır kablolarla desteklendiği için N ve C kablolarının desteklediği sisteme tam olarak fiber internet demek doğru olmaz.

FTTC Fiber İnternet:

FTTC fiber internet,ülkemizde sık olarak yaygın olan internet hız sistemidir. Fiber internet sistemi, sokağa kadar gelir ve eve bağlanacağı zaman, bakır kabloların kullanıldığı internet sistemidir. Fiber internet hızının 100 MBPS hızına ulşaması mümkün olabilmektedir.

FTTH Fiber İnternet:

FTTH fiber internet, en hızlı internet sistemidir. Eve kurulan sistem ile internet dönüştürücüsü, modeme bağlanarak, hızlı şekilde internet erişimi sağllamaktadır. Fiber interneti, 1000 MBPS hızına kadar çıkarılabilir.

FTTN Fiber İnternet:

FTTN fiber internet, telefon hatları aracılığı ile evlere bağlanılan internet sistemidir. Santral üzerinden, ev içine kadar telefon hatlarıyla kablolar bağlanır. FTTN fiber internet hızını, maksimum olarak 30 ya da 40 MBPS hıza kadar desteklemektedir.

FTTB Fiber İnternet:

FTTB fiber internet, bina içerisine kadar fiberobtik kablolar ile gelir ve küçük bir kutu takılarak dairelere dağılımı gerçekleşir. Böylece internet hızı 1000 MBPS hızına ulaşabilir. Fakat upload hızı her zaman 5 MBPS olarak kalır.

Fiber İnternet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fiber internet başvurusu yapmak için, öncelikle alt yapı sorgulaması yapılması gerekmektedir. Daha sonra alt yapının fiber internet kullanımına uygun olması halinde fiber internet için, başvuru yapılabilir. Bunun için başvuru yapılacak firmalar bulunmaktadır. Firmalar içerisinde, istenilen firmaya başvuruda bulunarak fiber internet kullanmaya başlanabilir.