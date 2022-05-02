Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019 yılında ayrılmıştı. Çift “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” sebebi ile anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Ancak çiftin birbirlerine olan öfkeleri bir türlü dinmiyor.

Özcan Deniz son olarak eski eşi Feyza Aktan’ın oğlunu kaçırdığını iddia ederek “Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde” diye isyan etmişti.

Ailesinin yanına, Antalya’ya giden Feyza Aktan ise bu iddiaya şöyle cevap verdi: “Bu bir kaçma ya da kaçırılma eylemi değil, yapılan haksızlığa bir dur demekti.”

Feyza Aktan; “Üzülsem de hiç şaşırtmadı. Üzerime oturtulmaya çalışılan ‘Zalim anne’ sıfatından çok sıkıldım” ifadelerini kullandı.