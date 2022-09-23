‘Bu Aşkın Katili Sensin’, ‘Boş Bardak’, ‘Sana Affetmek Yakışır’ gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Fettah Can, önceki gün Arnavuktöy’deki bir mekanda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü şarkıcı, “”Konserlerimiz devam ediyor. Çocukları okula bıraktım, yürüyüş yaptım sahilde, kahvemi içeceğim. Cansu (Kurtçu) evde, müzik çalışıyor. Her şey yolunda” dedi.

‘Rap’ furyası hakkında konuşan Can, “Mesela Ben Fero diye biri vardı, şimdi konuşulmuyor. Arkadaşlarım ile muhabbeti geçiyor bu konunun, şarkı sözleri anlaşılmıyor; şarkının sözlerinde rahatsız edici kelimeler vardı. Gelip geçer o furya da” ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken bir açıklamaya imza atan 46 yaşındaki şarkıcı, “Sanatçı hep muhalif olmak zorunda mı? Çevremizde ‘sanatçı hep karşı gelmeli’ diye bir algı var, ben onu doğru bulmuyorum. Bu işi yapabilmek için kültürünü almak lazım, sahne tozunu yutmak lazım. Ani gelen şan ve şöhret sonrası saçmalıyorlar…” şeklinde konuştu.

“Aleyna Tilki de buna bir örnek” diyen Fettah Can, “Ben göz önünde olmak yada çok konuşulmak için tweetler atmıyorum ya da değişik pozlar paylaşmıyorum. Hep muhalif olacakmışım zorunluluğu da hissetmiyorum kendimde, herkes gibi sıradan yaşamayı tercih ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.