Collateral, Heat ve The Last of the Mohicans gibi filmlere imza atan Michael Mann’in yönetmen koltuğunda oturduğu Ferrari filminin resmi fragmanı izleyiciyle buluştu. Lüks spor otomobil şirketi Ferrari’nin kurucusu Enzo Ferrari’nin hikayesini anlatacak olan film, 1957’de Ferrari’nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi merkezine alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Adam Driver, Shailene Woodley, Jack O’Connell, Sarah Gadon, Patrick Dempsey ve Gabriel Leone gibi isimler yer alıyor. Filmin 25 Aralık’ta vizyona girmesi bekleniyor.

