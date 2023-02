Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olan Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının doğum gününün duygusal bir paylaşımla kutladı.

Babasıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan 33 yaşındaki Şensoy, paylaşımına şu mesajı yazdı:

“Doğum günün kutlu olsun baba. Seni çok özledim. Bütün adımlarımı ‘babam olsa böyle yapardı’ diyerek attım. Attığım her adımın arkasında, senin gibi durdum. Her geçen gün daha çok ‘babası kılıklı’ oldum. İçten içe bununla gurur duydum. Yoluma ışık olmaya devam et baba, seni çok seviyorum.”