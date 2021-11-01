Ferhan Şensoy için duygulandıran mesaj

Elif Durdu soyal medyadan yaptığı açıklamada Ferhan Şensoy için, “yokluğunun ikinci ayı bitti sevgilim” dedi.

Durdu, “Bugün yokluğunun ikinci ayı bitti sevgilim. Günlüğe bir şeyler yazabiliyorum, buna ben de şaşıyorum. 30 Ağustos’u 31’e bağlayan o gece zaman kavramımı yitirdim. Yavaş yavaş o da yerine geliyor sanki. Hayatın devam etmesi, her şeyin normalleşmesi korkutucu geliyor. Ve çok saçma.”