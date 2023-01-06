Müzisyen ve şarkıcı Tuğçe Tayfur, sahneleri bıraktığını duyurdu. Müzik sektörü içerisinde yıllarca yaşadığı zorlukları anlatan Tayfur, yeni bir yolculuğa çıkacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, “Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm yeri geldi ağladım yeri geldi büyük kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım, magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri… Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım. En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim. Ama ben artık sahne almak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Bir süre önce bu kararı aldığını belirten 34 yaşındaki şarkıcı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum bu açıklama için. Bundan sonra neler yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar benimle birlikte şarkıları göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum ve anlayışınızı bekliyorum. Başka bir yolculukta karşılaşırız elbet… Not: kararımı dostlarımla tabii ki paylaştım ama annemle istişare etmek yetti bana açıkçası”