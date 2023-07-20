Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, ayrıldığı nişanlısı iş insanı Burak Klafa ile ilgili ağır suçlamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayfur, “Ben gemileri yaktım artık. Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum. Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun.” dedi.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur (35), iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nişanlanmıştı. Çift, nişandan 16 gün sonra ayrılmış, bir dargın bir barışık geçen ilişkileri geçtiğimiz aylarda tamamen sona ermişti.