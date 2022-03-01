2011 yılında geçirdiği hastalığın ardından Ege’de sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı seçen arabeskin usta sanatçısı Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra bir sosyal medya paylaşımıyla sevenlerine göründü. 76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı, sosyal medyadan usta Ferdi Tayfur ile bir fotoğraf paylaştı.

Kimi kullanıcılar Ferdi Tayfur’u tanımakta zorlanırken kimileri ise “Ferdi babaya sağlık ve sıhhat diliyorum” ve “Babaya saygılar” gibi yorumlarla usta sanatçıya iyi dileklerde bulundu.