Fenomen Kuaför Etiler Garage’ın Kuruluş Hikayesini Anlattı

Uzun yıllar edindiği deneyim ve popüler saç uygulamaları ile tanınırlığı Türkiye sınırlarını aşan Ahmet Çoban, natürel, sağlıklı, kişiye özel saç bakım ve tasarım çözümleriyle 6 şubesinde hizmet vermektedir.

Etiler Garage, Sezonluk trendlerin ötesinde, sağlıklı ve doğal saçları modasının hiçbir zaman geçmeyeceğini söyleyen Ahmet Çoban, Garage Hair Repair Studio’da saç bakım bölümünü, gün ışığından maksimum faydalanabileceği, gerektiği zaman masterclass’ların düzenlenebildiği bir şekilde dizayn etmiştir.

Etiler Garage’ın kuruluş hikayesi

Garage Hair Repair Studio’da kişisel saç danışmanlığı randevuları alarak, Ahmet Çoban ile özel planlanan 20 dakikalık bir görüşme yaparak, yüzünüze, saç renginize ve tarzınıza en uygun saç modelini belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda Ahmet Çoban danışmanlığında hazırlanan, organik ürün sertifikalarından biri olan COSMOS ORGANIC sahibi “Garage Organics” markası, “naturel ve sağlıklı saç” vizyonunu tamamlarken diğer bir yandan vücut bakımı için de en bitkisel çözümler sunmaktadır.