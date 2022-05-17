Güney Kore’den Türkiye’ye 2007 yılında babasının işi nedeniyle yerleşen ve bir dönem Elin Oğlu adlı programda yer alarak ünlenen fenomen Chaby Han evlendi.

Elin Oğlu programı dışında aynı zamanda Menajerimi ara ve Kertenkele gibi dizilerde rol alan fenomen, Gülce Elibol isimli nişanlısı ile evlendiğini açıkladı. Güney Koreli Youtuber, evlilik haberini sosyal medyada yaptığı nikah fotoğrafıyla duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nikahına katılanlara teşekkür eden fenomen Chaby Han, “Başka ülkede doğmuş ve gelmiş beni aranıza alıp asla yalnız bırakmayan sizlere çok minnettarım.” diye ekledi.

Ünlü fenomenin yaptığı bu gönderiye takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.