İBB tarafından restore edilerek Haliç Sanat 1, 2 ve 3 adıyla kültür-sanat merkezine dönüştürülen Balat’taki Fener Evleri, üç yeni sergiyle kapılarını açtı. Sanatseverler; Ali Gün Yıldırım’ın kişisel sergisi “Bu Sayılmaz”ı Haliç Sanat 1’de, Seydi Murat Koç’un üretim sürecine odaklanan “Taş Kâğıt Metal”i Haliç Sanat 2’de, Tan Cemal Genç’in çizgisel anlatımına yer veren “Çizgi Yağmurları”nı ise Haliç Sanat 3’te ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.

Ali Gün Yıldırım – “Bu Sayılmaz”

Yarım asırlık üretim geçmişine sahip Ali Gün Yıldırım, yaşamla sanat arasındaki bağını yeniden çizimle kurduğu eserlerini “Bu Sayılmaz” sergisinde bir araya getiriyor. Zorlu bir sağlık sürecinin ardından üretime dönen sanatçının büyük boy çizimleri, beden, zaman ve sabır üzerine sessiz ama etkili bir anlatı sunuyor.

Seydi Murat Koç – “Taş Kâğıt Metal”

Deha Çun küratörlüğündeki sergi, Koç’un sanatında öne çıkan taş, kâğıt ve metal gibi malzemeleri hem fiziksel hem de simgesel katmanlarıyla odağa alıyor. Sanatçı, doğa, insan ve şehir ilişkisini bu üç unsuru bir araya getirerek sorguluyor.

Tan Cemal Genç – “Çizgi Yağmurları”

Çizgiyi evrensel bir düşünce dili olarak ele alan Genç, sade ama güçlü bir anlatımla doğayı, insanı ve çağın karmaşasını keşfe çıkıyor. Sergi, izleyiciyi grafiksel ve kavramsal düzeyde bir sadeleşme yolculuğuna davet ediyor.

Sergiler, 20 Mayıs – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında, pazartesi hariç her gün 09.00–17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir. Birbirine yakın konumdaki galeriler, sanat dolu bir günü tek rotada sunuyor.