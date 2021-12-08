Kim Kardashian yeni çıkardığı iç çamaşırı markası Skims ile Fendi iş birliğinden doğan Fendi x SKIMS projesinden oluşan koleksiyonun yeniden satışa çıkarılacağını Instagram’da Kardashian duyurdu. Koleksiyonun ürünleri kısa sürede tükenen Fendi x SKIMS koleksiyonu çok beğenilince yeniden satışa çıkarılmasına karar kılınmıştı.

Merakla beklenen bu iş birliği sonucu doğan ilk koleksiyon geçtiğimiz ay satışa sunulan tüm ürünler birkaç dakika içerisinde tükenmişti. Kim Kardashian ile Fendi’nin bu ilk koleksiyondan 1 milyon dolar kar elde ettiği iddia edilmişti.

Kardashian, yeniden satışa sundukları parçaları, ‘İlk koleksiyondaki en çok ilgi gören stillerin özel ve ikinci sürümü’ olarak nitelendirdi. Fendi x SKIMS koleksiyonu 10 Aralık’tan itibaren sadece FENDISKIMS’in web sitesinde satışa sunulacak.