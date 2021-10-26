Fendi ve Skims Ortak Paydada
Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden Kim, Jones ve Donatella Versace ile yaptığı paylaşımda minik bir mesaj vermişti. Fakat akıllara Kardashian’ın Fendace yüzü olacağı geldi. Akıllardaki soru işaretini yine paylaştığı bir post üzerinden yanıtlayan Kardashian: “Fendi x Skims’i tanıtıyorum. Fendi’nin lüksünü Skims’in yeniliğiyle birleştiren türünün ilk örneği bir işbirliği” notunu düştü.
Logomania Etkisi
Koleksiyondan kesitler paylaşan Kardashian, Jones ile; Fendi’nin FF logosu ve Skims’in logosunun işlendiği kıyafetlerde logomania’ya örnekler sergilendiğini göstermiş oldu.
“Fendi ve Skims Birbirinden Çok Farklı”
Kardashian koleksiyon için: “Fendi ve Skims birbirinden çok farklı, ancak eşit derecede güçlü kültürel güce sahipler. Sınırları zorlama ve geleneklere meydan okuma arzusunu paylaşıyoruz. Bu sebeple iş birliğinde bu kadar fazla ortak zemin bulduk.” ifadelerinde bulunmuş.
9 Kasım’da web sitelerinde satışa sunulacak koleksiyonun devamlılığının Kardashian ve Jones ikilisi tarafından altı çizildi.