Fendi ve Skims Ortak Paydada

Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden Kim, Jones ve Donatella Versace ile yaptığı paylaşımda minik bir mesaj vermişti. Fakat akıllara Kardashian’ın Fendace yüzü olacağı geldi. Akıllardaki soru işaretini yine paylaştığı bir post üzerinden yanıtlayan Kardashian: “Fendi x Skims’i tanıtıyorum. Fendi’nin lüksünü Skims’in yeniliğiyle birleştiren türünün ilk örneği bir işbirliği” notunu düştü.

Logomania Etkisi

Koleksiyondan kesitler paylaşan Kardashian, Jones ile; Fendi’nin FF logosu ve Skims’in logosunun işlendiği kıyafetlerde logomania’ya örnekler sergilendiğini göstermiş oldu.